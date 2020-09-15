Власти Крыма назвали объемы запасов подземных вод в регионе

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Суммарные запасы подземных вод в Крыму на сегодняшний день составляют более одного миллиона кубометров в сутки.

Об этом сообщила руководитель республиканской государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Марина Тищенко.

«На сегодняшний момент утвержденные прогнозные ресурсы составляют порядка 1,2 миллиона кубометров в сутки. Запасы составляют чуть меньше – 1,048 миллиона кубометров», - сказала Тищенко в эфире телеканала «Крым 24».

Глава комиссии заверила, что при рациональном использовании подземных вод не происходит истощение водоносных горизонтов.

«Даже в этот маловодный год по результатам государственного мониторинга подземных вод уровни находятся в пределах средних многолетних величин. Подземной водой Крым обеспечен, другой вопрос – проблемы с качеством», - констатировала она.

Тищенко добавила, что на данный момент ведется геологическая разведка для бурения новых скважин в Симферопольском и Черноморском районах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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