Водный кризис
Развитие сюжета: «Крымэнерго» подключит к электросетям четыре новых объекта водоснабжения ● «Такая жизнь»: почему в дома Симферополя подается грязная вода ● Поклонская утверждает, что собрала материалы для ООН о «перекрытии воды» в Крым ● Жители Симферополя начали отбирать воду у соседей ● Власти Крыма рассказали, когда будут вызывать дожди при помощи самолета
Власти Крыма назвали объемы запасов подземных вод в регионе
фото © Новости Крыма
Суммарные запасы подземных вод в Крыму на сегодняшний день составляют более одного миллиона кубометров в сутки.
Об этом сообщила руководитель республиканской государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Марина Тищенко.
«На сегодняшний момент утвержденные прогнозные ресурсы составляют порядка 1,2 миллиона кубометров в сутки. Запасы составляют чуть меньше – 1,048 миллиона кубометров», - сказала Тищенко в эфире телеканала «Крым 24».
Глава комиссии заверила, что при рациональном использовании подземных вод не происходит истощение водоносных горизонтов.
«Даже в этот маловодный год по результатам государственного мониторинга подземных вод уровни находятся в пределах средних многолетних величин. Подземной водой Крым обеспечен, другой вопрос – проблемы с качеством», - констатировала она.
Тищенко добавила, что на данный момент ведется геологическая разведка для бурения новых скважин в Симферопольском и Черноморском районах.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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