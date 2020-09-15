Власть
В Ялте больше половины правонарушений раскрыли благодаря камерам видеонаблюдения
Улицы, парки и другие общественные территории Ялты активно оснащаются камерами видеонаблюдения в рамках развития муниципальной системы безопасности.
Об этом глава администрации Ялты Иван Имгрунт написал на своей странице в социальной сети Facebook
«Только за последние два года на территории Ялтинского региона установлено порядка 300 камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что интеллектуальная система видеонаблюдения реализуется в Ялте не так давно, она уже доказала свою эффективность: с начала года более 50% от всех раскрытых правонарушений удалось выявить именно благодаря информации, полученной с камер видеонаблюдения.
Развитие системы видеонаблюдения планируем продолжать, охватив другие населенные пункты, а также спальные районы Ялты», — написал Иван Имгрунт.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прокуратура АРК сообщила о подозрении участнику «самообороны Крыма». Прокуратура АР Крым и Севастополя и управление Национальной полиции Украины в АР Крым и Севастополе сообщили о подозрении «участнику незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» по ч. 2 ст. 260 УК Украины.
В Севастополе упал летательный аппарат. Следкомитет проводит проверку по факту падения спортсмена на чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации в Крыму.
Полиция задержала подозреваемых в убийстве диджея в Крыму. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на музыканта Сергея Бабина. Известный диджей, выступавший под псевдонимом mr. Basic, скончался в больнице Евпатории после полученных в драке травм.
Житель Севастополя фиктивно трудоустраивал иностранцев и регистрировал их в городе. Житель Севастополя 1987 года рождения и иностранец обвиняются в совершении совместных преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).
Опять много: в Севастополе коронавирус нашли у 19 человек за сутки
COVID-19 в Севастополе зарегистрирован у 19 человек за минувшие сутки.
В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом
За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции.
«Одно быдло с пивными животами»: в России обсуждают отдыхающих на пляжах в Крыму
Туристы сняли на видео переполненные отдыхающими пляжи Крыма, которые возмутили местных жителей.
В Украине ответили на заявление Захаровой о «водной блокаде Крыма»
В Представительстве президента Украины в АР Крым ответили на заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала прекращение поставок днепровской воды на полуостров «водной блокадой».
вчера
Госсовет может расширить полномочия главы Крыма при ЧС
Крымский парламент может расширить полномочия главы республики при чрезвычайных ситуациях или в случае введения режима повышенной готовности.