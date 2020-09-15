В Ялте больше половины правонарушений раскрыли благодаря камерам видеонаблюдения

Улицы, парки и другие общественные территории Ялты активно оснащаются камерами видеонаблюдения в рамках развития муниципальной системы безопасности.

Об этом глава администрации Ялты Иван Имгрунт написал на своей странице в социальной сети Facebook

«Только за последние два года на территории Ялтинского региона установлено порядка 300 камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что интеллектуальная система видеонаблюдения реализуется в Ялте не так давно, она уже доказала свою эффективность: с начала года более 50% от всех раскрытых правонарушений удалось выявить именно благодаря информации, полученной с камер видеонаблюдения.

Развитие системы видеонаблюдения планируем продолжать, охватив другие населенные пункты, а также спальные районы Ялты», — написал Иван Имгрунт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прокуратура АРК сообщила о подозрении участнику «самообороны Крыма». Прокуратура АР Крым и Севастополя и управление Национальной полиции Украины в АР Крым и Севастополе сообщили о подозрении «участнику незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» по ч. 2 ст. 260 УК Украины.

В Севастополе упал летательный аппарат. Следкомитет проводит проверку по факту падения спортсмена на чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации в Крыму.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве диджея в Крыму. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на музыканта Сергея Бабина. Известный диджей, выступавший под псевдонимом mr. Basic, скончался в больнице Евпатории после полученных в драке травм.

Житель Севастополя фиктивно трудоустраивал иностранцев и регистрировал их в городе. Житель Севастополя 1987 года рождения и иностранец обвиняются в совершении совместных преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).