Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +27
море +23

Власть

В Ялте больше половины правонарушений раскрыли благодаря камерам видеонаблюдения

12:36 вторник, 15 сентября 2020
Ялта

Улицы, парки и другие общественные территории Ялты активно оснащаются камерами видеонаблюдения в рамках развития муниципальной системы безопасности.

Об этом глава администрации Ялты Иван Имгрунт написал на своей странице в социальной сети Facebook

«Только за последние два года на территории Ялтинского региона установлено порядка 300 камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что интеллектуальная система видеонаблюдения реализуется в Ялте не так давно, она уже доказала свою эффективность: с начала года более 50% от всех раскрытых правонарушений удалось выявить именно благодаря информации, полученной с камер видеонаблюдения.

Развитие системы видеонаблюдения планируем продолжать, охватив другие населенные пункты, а также спальные районы Ялты», — написал Иван Имгрунт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прокуратура АРК сообщила о подозрении участнику «самообороны Крыма». Прокуратура АР Крым и Севастополя и управление Национальной полиции Украины в АР Крым и Севастополе сообщили о подозрении «участнику незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» по ч. 2 ст. 260 УК Украины.

В Севастополе упал летательный аппарат. Следкомитет проводит проверку по факту падения спортсмена на чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации в Крыму.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве диджея в Крыму. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на музыканта Сергея Бабина. Известный диджей, выступавший под псевдонимом mr. Basic, скончался в больнице Евпатории после полученных в драке травм.

Житель Севастополя фиктивно трудоустраивал иностранцев и регистрировал их в городе. Житель Севастополя 1987 года рождения и иностранец обвиняются в совершении совместных преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Коронавирус в Крыму
Опять много: в Севастополе коронавирус нашли у 19 человек за сутки

Опять много: в Севастополе коронавирус нашли у 19 человек за сутки

COVID-19 в Севастополе зарегистрирован у 19 человек за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом

В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции.

Курортный сезон
«Одно быдло с пивными животами»: в России обсуждают отдыхающих на пляжах в Крыму

«Одно быдло с пивными животами»: в России обсуждают отдыхающих на пляжах в Крыму

Туристы сняли на видео переполненные отдыхающими пляжи Крыма, которые возмутили местных жителей.

Актуальные темы

В Украине ответили на заявление Захаровой о «водной блокаде Крыма»

В Представительстве президента Украины в АР Крым ответили на заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала прекращение поставок днепровской воды на полуостров «водной блокадой».​

вчера

Власть
Госсовет может расширить полномочия главы Крыма при ЧС

Госсовет может расширить полномочия главы Крыма при ЧС

Крымский парламент может расширить полномочия главы республики при чрезвычайных ситуациях или в случае введения режима повышенной готовности.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации