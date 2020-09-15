В Симферополе водитель маршрутки унизил ребенка-льготника

В крымской столице водитель маршрутки №69 нецензурно выразился в отношении девочки, предъявившей удостоверение ребенка из многодетной семьи для бесплатного проезда.

Об этой ситуации мама девочки Севиль Куртмуллаева рассказала в соцсети Facebook.

— Водитель маршрутного такси №69 в Симферополе на улице Балаклавской при предъявлении дочерью удостоверения многодетного ребенка назвал ее «сук**», — говорится в сообщении.

После рассказа дочери о случившемся Севиль Куртмуллаева обратилась к водителю маршрутки с вопросом о том, «какое право он имеет так общаться с ребенком». В ответ на это мужчина выразился еще более нецензурно и уехал.

Пользователей соцсети возмутило поведение водителя: «С каких пор водители позволяют себе такое хамское отношение?», «Почему дети должны испытывать стресс из-за того, что имеют право не бесплатный проезд?». Также в комментариях напомнили, что «действие удостоверений продлили до 1 ноября».

С просьбой разобраться в ситуации пользователи социальной сети обратились к главе администрации Симферополя Елене Проценко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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