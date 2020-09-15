Происшествия
В Симферополе водитель маршрутки унизил ребенка-льготника
В крымской столице водитель маршрутки №69 нецензурно выразился в отношении девочки, предъявившей удостоверение ребенка из многодетной семьи для бесплатного проезда.
Об этой ситуации мама девочки Севиль Куртмуллаева рассказала в соцсети Facebook.
— Водитель маршрутного такси №69 в Симферополе на улице Балаклавской при предъявлении дочерью удостоверения многодетного ребенка назвал ее «сук**», — говорится в сообщении.
После рассказа дочери о случившемся Севиль Куртмуллаева обратилась к водителю маршрутки с вопросом о том, «какое право он имеет так общаться с ребенком». В ответ на это мужчина выразился еще более нецензурно и уехал.
Пользователей соцсети возмутило поведение водителя: «С каких пор водители позволяют себе такое хамское отношение?», «Почему дети должны испытывать стресс из-за того, что имеют право не бесплатный проезд?». Также в комментариях напомнили, что «действие удостоверений продлили до 1 ноября».
С просьбой разобраться в ситуации пользователи социальной сети обратились к главе администрации Симферополя Елене Проценко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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