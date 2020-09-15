Происшествия
В Севастополе драка между женщинами из-за мужчины-уголовника закончилась грабежом
Выяснение отношений между двумя женщинами закончилось преступлением.
«Яблоком раздора» стал 36-летний ранее судимый мужчина. Его 42-летняя сожительница из-за ревности избила 18-летнюю знакомую, а затем открыто похитила у нее наручные часы, личные вещи и несколько сотен рублей наличными.
На место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району и задержали злоумышленницу.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ей грозит до семи лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
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