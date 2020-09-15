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Водный кризис

В некоторых районах Симферополя воду будут давать на час меньше

В Симферополе скорректировали графики подачи водоснабжения в некоторых районах.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Сообщается, что в некоторых районах изменилось время подачи воды, а где-то будет снижено давление.

Жители некоторых улиц будут получать воду с 10:00 до 12:00.

Напомним, с сентября в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах ввели режим ограничения водоснабжения. Это связано с засухой и нехваткой воды на полуострове.

Ранее симферопольцы жаловались, что в их дома подают грязную воду.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Шахматный» фонтан в Симферополе обещают восстановить до конца года. В Симферополе запланированы работы по восстановлению 5 фонтанов до конца 2020 года. В их числе - «шахматный» фонтан в Екатерининском саду.

Воду в Симферополь будут подавать еще из четырех скважин в районе. Крымские энергетики тянут линии электропередач к четырем скважинам, расположенным в Симферопольском районе.

Власти Крыма назвали объемы запасов подземных вод в регионе. Суммарные запасы подземных вод в Крыму на сегодняшний день составляют более одного миллиона кубометров в сутки.

Власти передали «Крымавтотрансу» землю под торговыми точками у автовокзала в Алуште. Власти Крыма приняли решение о передаче госпредприятию «Крымавтотранс» территорий под торговыми объектами у автовокзала в Алуште.

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