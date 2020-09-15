Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов о ситуации с водой: «Рассчитываем только на свои силы и свою страну» ● Власти Симферополя - крымчанам: «Мойте руки антисептиком» ● Как в Крыму будут бороться с потерями воды в теплосетях ● Воду в Симферополь будут подавать еще из четырех скважин в районе ● Власти Крыма назвали объемы запасов подземных вод в регионе
В некоторых районах Симферополя воду будут давать на час меньше
В Симферополе скорректировали графики подачи водоснабжения в некоторых районах.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Сообщается, что в некоторых районах изменилось время подачи воды, а где-то будет снижено давление.
Жители некоторых улиц будут получать воду с 10:00 до 12:00.
Напомним, с сентября в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах ввели режим ограничения водоснабжения. Это связано с засухой и нехваткой воды на полуострове.
Ранее симферопольцы жаловались, что в их дома подают грязную воду.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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