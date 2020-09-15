В некоторых районах Симферополя воду будут давать на час меньше

В Симферополе скорректировали графики подачи водоснабжения в некоторых районах.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Сообщается, что в некоторых районах изменилось время подачи воды, а где-то будет снижено давление.

Жители некоторых улиц будут получать воду с 10:00 до 12:00.

Напомним, с сентября в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах ввели режим ограничения водоснабжения. Это связано с засухой и нехваткой воды на полуострове.

Ранее симферопольцы жаловались, что в их дома подают грязную воду.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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