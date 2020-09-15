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В МФЦ Крыма возобновлен прием документов по услугам Госкомрегистра
фото © МФЦ
В МФЦ Крыма возобновлен прием документов по услугам Госкомрегистра.
Об этом сообщили в Мининформе РК.
«По инициативе Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым в центрах «Мои Документы» возобновлен прием документов по услугам ведомства, но только по предварительной записи», - сообщили в министерстве.
Там отметили, изменения связаны с переносом срока внедрения на территории Крыма федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости с 16 сентября на 30 сентября 2020 года.
Предварительная запись доступна на официальном портале ГБУ РК «МФЦ». Крымчане льготной категории могут получить талоны электронной очереди, позвонив по номерам телефонов единого контакт-центра МФЦ или по персональным номерам телефонов каждого центра «Мои Документы». При получении талона и посещении центра необходимо будет предъявить документ, подтверждающий льготу.
За получением разъяснений непосредственно в сам МФЦ лучше всего обращаться после 15:00. «По статистике, до этого времени в отделениях наблюдаются часы пик», - пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что до 20 сентября многофункциональные центры республики не будут оказывать услуги, связанные с приемом документов на регистрацию прав на объекты недвижимости.
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