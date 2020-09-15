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Власть

В МФЦ Крыма возобновлен прием документов по услугам Госкомрегистра

11:53 вторник, 15 сентября 2020
В МФЦ Крыма возобновлен прием документов по услугам Госкомрегистра

фото © МФЦ

В МФЦ Крыма возобновлен прием документов по услугам Госкомрегистра.

Об этом сообщили в Мининформе РК.

«По инициативе Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым в центрах «Мои Документы» возобновлен прием документов по услугам ведомства, но только по предварительной записи», - сообщили в министерстве.

Там отметили, изменения связаны с переносом срока внедрения на территории Крыма федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости с 16 сентября на 30 сентября 2020 года.

Предварительная запись доступна на официальном портале ГБУ РК «МФЦ». Крымчане льготной категории могут получить талоны электронной очереди, позвонив по номерам телефонов единого контакт-центра МФЦ или по персональным номерам телефонов каждого центра «Мои Документы». При получении талона и посещении центра необходимо будет предъявить документ, подтверждающий льготу.

За получением разъяснений непосредственно в сам МФЦ лучше всего обращаться после 15:00. «По статистике, до этого времени в отделениях наблюдаются часы пик», - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что до 20 сентября многофункциональные центры республики не будут оказывать услуги, связанные с приемом документов на регистрацию прав на объекты недвижимости.

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