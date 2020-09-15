В Крыму усиливают контроль за соблюдением мер против коронавируса

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Власти усилят контроль за выполнениями требований противоэпидемической безопасности в трех регионах Крыма.

Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

«Поскольку рост в Симферополе, Кировском и Бахчисарайском районах, усилить работу муниципального контроля именно по этим муниципальным образованиям. Но это не значит, что не нужно проводить работу в других муниципальных образованиях», – сообщил Гоцанюк.

Сформированы рабочие группы, в которые вошли представители администраций муниципальных образований, МЧС, минюста и полиции. «Мы не перегибаем нигде палку, но в то же время требования, которые нами были приняты на предыдущих штабах, которые обязательны были все время к исполнению, должны соблюдаться», – отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Республике Крым с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Для граждан обязательно ношение масок в общественных местах, а Роспотребнадзор разработал нормы безопасности для работы предприятий в условиях пандемии.

За последние три месяца Роспотребнадзор приостановил деятельность почти полусотни объектов на срок от 30 до 90 дней.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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