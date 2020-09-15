Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В администрации Симферополя прекращают прием граждан ● В Крыму рассказали об опасности заразиться гриппом и коронавирусом одновременно ● В Крыму нашли простое объяснение резкому росту заболеваемости коронавирусом ● Закрутят гайки? в Севастополе анонсировали новые решения по COVID-19 ● В Севастополе два десятка новых заражений коронавирусом
В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом
фото © Новости Крыма
За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции.
13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 18 – при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрирован 3341 случай новой коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2503 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 620 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1584 человека.
Выздоровевших за весь период – 2133 человека.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму нашли простое объяснение резкому росту заболеваемости коронавирусом. Увеличение числа регистрируемых случаев COVID-19 связано с тем, что людям стало более доступно тестирование на коронавирус, так как в Крыму расширилась сеть лабораторий, проводящих эти исследования.
Закрутят гайки? в Севастополе анонсировали новые решения по COVID-19. Эпидемиологическая обстановка, связанная с заболеваемостью COVID-19 в Севастополе, остается напряженной, признали власти города на аппаратном совещании у губернатора.
В Севастополе два десятка новых заражений коронавирусом. Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 18 человек в Севастополе за минувшие сутки.
Один человек с COVID-19 скончался в Крыму в минувшие сутки. Один пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом
За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции.
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