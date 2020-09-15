В Крыму состоялась жеребьевка чемпионата Премьер-лиги КФС

В Симферополе прошла церемония жеребьевки чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2020/21 годов.

Об этом сообщила пресс-служба КФС.

По результатам жеребьевки будет сформирован календарь чемпионата Премьер-лиги КФС-2020/21.

В первом туре чемпионата, который пройдет 26-27 сентября, сыграют:

ФК «Гвардеец» (Скворцово) – ФК «Крымтеплица» (Молодежное)

ФК «Севастополь» – ФК «Океан» (Керчь)

ФК «Фаворит-ВД Кафа» – ПФК «Кызылташ» (Бахчисарай)

ФК «Евпатория» – ФК «ТСК-Таврия» (Симферополь)

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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