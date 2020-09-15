Спорт
В Крыму состоялась жеребьевка чемпионата Премьер-лиги КФС
В Симферополе прошла церемония жеребьевки чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2020/21 годов.
Об этом сообщила пресс-служба КФС.
По результатам жеребьевки будет сформирован календарь чемпионата Премьер-лиги КФС-2020/21.
В первом туре чемпионата, который пройдет 26-27 сентября, сыграют:
ФК «Гвардеец» (Скворцово) – ФК «Крымтеплица» (Молодежное)
ФК «Севастополь» – ФК «Океан» (Керчь)
ФК «Фаворит-ВД Кафа» – ПФК «Кызылташ» (Бахчисарай)
ФК «Евпатория» – ФК «ТСК-Таврия» (Симферополь)
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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