В этом году в детсадах Крыма пообещали открыть 1110 новых мест

В Крыму в рамках нацпроекта «Демография» запланировано строительство новых детских садов, на общее количество более чем 1110 мест.

Об этом сообщил Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

– В этом году на самом деле будут сданы сады более чем на 1110 мест. Только подведомственные учреждения Минстроя РК введут в эксплуатацию девять детских садов на территории Республики Крым. То есть пять детских садов по нацпроекту «Демография» – это порядка 1100 мест и четыре детских сада в завершающей стадии строительства по федеральной целевой программе – это 980 мест. В конце года мы их введем в эксплуатацию, передадим муниципалитетам, — отметил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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