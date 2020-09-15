Власть
В этом году в детсадах Крыма пообещали открыть 1110 новых мест
В Крыму в рамках нацпроекта «Демография» запланировано строительство новых детских садов, на общее количество более чем 1110 мест.
Об этом сообщил Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.
– В этом году на самом деле будут сданы сады более чем на 1110 мест. Только подведомственные учреждения Минстроя РК введут в эксплуатацию девять детских садов на территории Республики Крым. То есть пять детских садов по нацпроекту «Демография» – это порядка 1100 мест и четыре детских сада в завершающей стадии строительства по федеральной целевой программе – это 980 мест. В конце года мы их введем в эксплуатацию, передадим муниципалитетам, — отметил министр.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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