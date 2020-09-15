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Коронавирус в Крыму

В администрации Симферополя прекращают прием граждан

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым, в целях защиты жителей города от распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в администрации города до особого распоряжения прекращен личный прием граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации.

В соответствии с распоряжением администрации города Симферополя от 11.09.2020 № 477-р обращения граждан и организаций принимаются только в письменном виде (почтовые ящики при входе в здания или почтой Крыма: ул.Толстого, 15, г. Симферополь, 295000) и электронном виде (интернет-приемная на Портале Правительства Республики Крым, электронная почта: pisma@simf.rk.gov.ru).

Кроме того, получить консультацию в профильном подразделении городской администрации можно по телефонам. График работы: понедельник-пятница (рабочие дни) с 09.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Избирком Крыма озвучил явку и результаты довыборов в республике. Избирательная комиссия Республики Крым подвела итоги довыборов в Госсовет, в горсовет Симферополя и повторных выборов в Раздольненский сельсовет.

«Сенсация в Севастополе»: на выборах победил Развожаев. Подведены итоги губернаторских выборов в Севастополе. После обработки 100% протоколов, Михаил Развожаев набирает 85,72% голосов, сообщил Севастопольский избирком.

Явка на выборах в Севастополе оказалась минимальной. Явка на выборы в Севастополе к вечеру третьего дня голосования составила 44,28%, сообщили журналистам в избиркоме. Это данные по состоянию на 18:00 часов 13 сентября.

Глава Севастополя поделился впечатлениями о работе с Поклонской. «На некоторые проблемы можно было посмотреть сразу с двух точек зрения», – отметил Развожаев.

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