Украина будет выносить не менее двух проектов резолюций по Крыму на сессию Генассамблеи ООН

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На 75-й сессии Генассамблеи ООН, которая открывается 15 сентября, Украина будет выносить не менее двух проектов резолюций, которые будут касаться Крыма, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«Одна резолюция будет касаться прав человека. Другая – милитаризации. Работа над текстами новых резолюций началась уже давно. Мы еще не представили нашей группе ко-спонсоров проекты, поскольку мы продолжаем тесно работать с Киевом, с Министерством иностранных дел, с некоторыми неправительственными организациями, другими учреждениями в Украине для того, чтобы доработать этот текст», – сказал посол в интервью.

Кислица отметил, что украинская сторона обращает большее внимание на качество резолюций, а не на количество голосов, которые за них отдают.

«Есть много резолюций Генеральной ассамблеи ООН, которые голосуются ежегодно, в них меняется только дата и номер, а текст остается тот же. Наши резолюции идут по восходящей, всегда имеют новый, иногда более мощный контент», – добавил он.

Нынешняя сессия Генассамблеи ООН продлится год, до следующего сентября.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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