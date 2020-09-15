Ученый рассказао о предотвращении второй и третьей волны коронавируса

фото © pixabay.com

Пока не появится коллективный иммунитет, нам надо ждать вторую, третью и остальные волны коронавируса.

Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

«До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, и третья, и десятая волна (коронавируса)», - заявил Гинцбург в эфире Первого канала.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. В производстве вакцины принимал участие Российский фонд прямых инвестиций.

В планах у центра – создание комбинированной вакцины. По мнению Гинцбурга, такая вакцина способна защитить организм человека от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно.

Он рассказал, что потребуется ряд клинических испытаний для введения такой вакцины. Однако говорить о сроках внедрения такого препарата пока рано.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Только четыре процента крымчан имеют иммунитет к коронавирусу. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю завершило первый этап изучения коллективного иммунитета у переболевших новой коронавирусной инфекцией жителей полуострова.

В Крыму усиливают контроль за соблюдением мер против коронавируса. Власти усилят контроль за выполнениями требований противоэпидемической безопасности в трех регионах Крыма.

Власти Симферополя - крымчанам: «Мойте руки антисептиком». Администрация Симферополя, комментируя требование Роспотребнадзора как можно чаще мыть руки из-за пандемии коронавирусной инфекции, советует использовать для этой цели антисептик, так как в городе введена подача воды по графику и возможность помыть их есть не всегда.

Пневмония является основным признаком коронавируса у крымчан. Количество случаев, когда пневмония оказалась первым клиническим признаком заражения новой коронарвирусной инфекцией у крымчан, выросло в два раза.