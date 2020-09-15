Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Может наступить паралич здравоохранения». Коронавирус в Крыму после туристического сезона ● Только четыре процента крымчан имеют иммунитет к коронавирусу ● В Крыму усиливают контроль за соблюдением мер против коронавируса ● Создание российской вакцины против коронавируса скрыли от Аксенова ● Пневмония является основным признаком коронавируса у крымчан
Ученый рассказао о предотвращении второй и третьей волны коронавируса
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Пока не появится коллективный иммунитет, нам надо ждать вторую, третью и остальные волны коронавируса.
Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.
«До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая волна, и третья, и десятая волна (коронавируса)», - заявил Гинцбург в эфире Первого канала.
В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. В производстве вакцины принимал участие Российский фонд прямых инвестиций.
В планах у центра – создание комбинированной вакцины. По мнению Гинцбурга, такая вакцина способна защитить организм человека от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно.
Он рассказал, что потребуется ряд клинических испытаний для введения такой вакцины. Однако говорить о сроках внедрения такого препарата пока рано.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Только четыре процента крымчан имеют иммунитет к коронавирусу. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю завершило первый этап изучения коллективного иммунитета у переболевших новой коронавирусной инфекцией жителей полуострова.
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