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Происшествия

Три человека попали в больницу после столкновения легковушки с «Камазом»

16:34 вторник, 15 сентября 2020

Три человека пострадали при лобовом столкновении легкового автомобиля с «Камазом», груженым зерном, которое произошло сегодня под Евпаторией.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Водитель автомобиля Peugeot, двигаясь со стороны Евпатории в направлении Черноморского, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Камаз» с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля «Камаз», водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля Peugeot пострадали, доставлены в медучреждение», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что авария произошла на трассе Черноморское – Евпатория возле села Воробьево в 14.00. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.

Очевидцы опубликовали фотографии с места аварии. На кадрах видно, что в результате столкновения легковушка вылетела за пределы проезжей части. Полуприцеп, который буксировал «Камаз», перевернулся, в результате чего на проезжую часть высыпалось зерно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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