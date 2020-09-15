Только четыре процента крымчан имеют иммунитет к коронавирусу

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Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю завершило первый этап изучения коллективного иммунитета у переболевших новой коронавирусной инфекцией жителей полуострова.

Иммунитет к COVID-19 выявлен у 4,3% крымчан, сообщила глава регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

«Первый этап был проведен в июле, и тот уровень заболеваемости, который мы фиксировали на июль, действительно, подтверждается исследованиями коллективного иммунитета: всего 4,3% крымчан имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции в результате перенесенного заболевания. Т.е. наш уровень заболеваемости говорил о том, что он соответствует тем цифрам, которые мы получили по изучению», – сказала Пеньковская.

Она добавила, что специалисты ведомства приступают ко второму этапу изучения коллективного иммунитета. «В динамике будет изучаться напряженность иммунитета тех лиц, у которых было перенесенное заболевание, как сохраняются защитные титры антител», – добавила Пеньковская.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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