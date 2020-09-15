Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму усиливают контроль за соблюдением мер против коронавируса ● Создание российской вакцины против коронавируса скрыли от Аксенова ● Пневмония является основным признаком коронавируса у крымчан ● Опять много: в Севастополе коронавирус нашли у 19 человек за сутки ● В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом
Только четыре процента крымчан имеют иммунитет к коронавирусу
фото © www.inform.kz
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю завершило первый этап изучения коллективного иммунитета у переболевших новой коронавирусной инфекцией жителей полуострова.
Иммунитет к COVID-19 выявлен у 4,3% крымчан, сообщила глава регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.
«Первый этап был проведен в июле, и тот уровень заболеваемости, который мы фиксировали на июль, действительно, подтверждается исследованиями коллективного иммунитета: всего 4,3% крымчан имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции в результате перенесенного заболевания. Т.е. наш уровень заболеваемости говорил о том, что он соответствует тем цифрам, которые мы получили по изучению», – сказала Пеньковская.
Она добавила, что специалисты ведомства приступают ко второму этапу изучения коллективного иммунитета. «В динамике будет изучаться напряженность иммунитета тех лиц, у которых было перенесенное заболевание, как сохраняются защитные титры антител», – добавила Пеньковская.
Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что новые ограничения из-за коронавируса в республике вводиться не будут.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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