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Водный кризис

«Такая жизнь»: почему в дома Симферополя подается грязная вода

«Такая жизнь»: почему в дома Симферополя подается грязная вода

фото © Новости Крыма

В многоэтажных домах Симферополя завершилась промывка систем холодного водоснабжения и систем фильтрации, однако горожане продолжают жаловаться на плохое качество воды.

Об этом на оперативном штабе по ситуации с водообеспечением генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«В пятницу вечером мы промыли последние адреса. К сожалению, периодически из труб водоводов происходят выбросы (грязной воды – ред.). Утром промыли фильтр, он был чистым, а к вечеру опять подогнало поток грязной воды. В состоянии промывки фильтров мы будем находиться практически постоянно. Это колоссальный объем работы, при этом сбрасывается вода, но такая у нас пока жизнь», - пояснил руководитель предприятия.

Наиболее критичная ситуация в крымской столице сложилась на улице Чонгарской. У жителей домов в этом районе из кранов полились нечистоты. В «Воде Крыма» объяснили, что причиной тому стало самовольное строительство жилых строений прямо на водоводе.

«Участок улицы не канализован... Ее жители нарушили целостность водоводов. Из кранов шла жидкость из выгребных ям. Таких ситуаций в нашей практике не было, чтобы засасывало нечистоты», - рассказал Баженов.

Ранее глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что жителям Симферополя будут подавать воду по графикам приблизительно до марта, однако ситуацию могут изменить осадки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жители Симферополя начали отбирать воду у соседей. Самостоятельное регулирование подачи воды может привезти к непредвиденным повреждениям сетей.

Ситуация критическая: власти рассказали об обмелении водохранилищ Крыма. Из Симферопольского водохранилища уже не могут поднять более 34 тысяч кубометров воды в сутки, заявил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на оперативном штабе по ситуации с водообеспечением.

Жидкость из выгребных ям попала в систему водоснабжения Симферополя. Содержимое выгребных ям попало в систему водоснабжения крымской столицы на улице Чонгарской.

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