США не признают результаты выборов в Севастополе и Крыму

Посольство США в Украине заявило о том, что осуждает и не признает результаты выборов, которые прошли в Севастополе и республике Крым с 11 по 13 сентября.

Сообщение об этом появилось на официальной странице посольства в Твиттере.

«Мы осуждаем и не признаем так называемые выборы, проведенные в Крыму и Севастополе 13 сентября. Опять Россия нарушила суверенитет Украины на территории, которую Россия захватила силой и попыталась аннексировать. Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выйдет с Донбасса», - говорится в сообщении.

Днем ранее с подобным заявлением выступил Евросоюз, а до этого – МИД Украины.

Крымские и севастопольские политики высказались о том, что непризнание западными странами результатов выборов никак не повлияют на жизнь на полуострове.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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