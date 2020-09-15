Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пневмония является основным признаком коронавируса у крымчан ● Опять много: в Севастополе коронавирус нашли у 19 человек за сутки ● В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом ● В администрации Симферополя прекращают прием граждан ● В Крыму рассказали об опасности заразиться гриппом и коронавирусом одновременно
Создание российской вакцины против коронавируса скрыли от Аксенова
фото © ria.ru
Глава Крыма до сих пор ждет, когда будет изобретен препарат для противодействия распространению COVID-19.
Глава Крыма Сергей Аксенов не знает, что российские ученые успешно создали, испытали и отправили в массовое производство вакцину против коронавируса, — это выяснилось на сегодняшнем совещании руководителя региона с местными чиновниками.
Аксенов констатировал, что коронавирусная инфекция «никуда не ушла» и COVID-эпидемия «будет с нами еще долго». Хотя региональные власти о коронавирусе «рисовали прогнозы», добавил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
«Мы понимаем, что коронавирусная инфекция с нами навсегда, она никуда не уйдет, — продолжил глава Крыма, который вопреки своим запретам публичным мероприятий разрешил ряд вип-фестивалей. — До момента изобретения вакцины нам придется быть в настороженном режиме, пока не будет лекарство изобретено».
Напомним, Минздрав России в начале сентября сообщил, что начались поставки отечественной вакцины против коронавирусной инфекции в больницы страны.
До этого, в августе, президент РФ Владимир Путин сообщил о российской вакцине против коронавируса, которую зарегистрировали впервые в мире. Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса, российские медики не доверяют отечественной вакцине.
В июле в СМИ появилась информация, что экспериментальная вакцина против COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи, была доступна политической и предпринимательской элите России еще в апреле этого года.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: Примечания
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