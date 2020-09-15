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Коронавирус в Крыму

Создание российской вакцины против коронавируса скрыли от Аксенова

15:48 вторник, 15 сентября 2020
Создание российской вакцины против коронавируса скрыли от Аксенова

фото © ria.ru

Глава Крыма до сих пор ждет, когда будет изобретен препарат для противодействия распространению COVID-19.

Глава Крыма Сергей Аксенов не знает, что российские ученые успешно создали, испытали и отправили в массовое производство вакцину против коронавируса, — это выяснилось на сегодняшнем совещании руководителя региона с местными чиновниками.

Аксенов констатировал, что коронавирусная инфекция «никуда не ушла» и COVID-эпидемия «будет с нами еще долго». Хотя региональные власти о коронавирусе «рисовали прогнозы», добавил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

«Мы понимаем, что коронавирусная инфекция с нами навсегда, она никуда не уйдет, — продолжил глава Крыма, который вопреки своим запретам публичным мероприятий разрешил ряд вип-фестивалей. — До момента изобретения вакцины нам придется быть в настороженном режиме, пока не будет лекарство изобретено».

Напомним, Минздрав России в начале сентября сообщил, что начались поставки отечественной вакцины против коронавирусной инфекции в больницы страны.

До этого, в августе, президент РФ Владимир Путин сообщил о российской вакцине против коронавируса, которую зарегистрировали впервые в мире. Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса, российские медики не доверяют отечественной вакцине.

В июле в СМИ появилась информация, что экспериментальная вакцина против COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи, была доступна политической и предпринимательской элите России еще в апреле этого года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Примечания

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