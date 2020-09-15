Сотни коек для больных COVID-19 развернут в новой больнице Семашко

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Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко откроют через две недели. Там будут лечить больных с пневмониями и коронавирусом.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по COVID-19.

«У нас растет количество двусторонних пневмоний, а они фактически приравниваются к COVID-19, хотя тест отрицательный, - сказал Аксенов. - Для того, чтобы снять вопросы с дефицитом коечного фонда, мы договорились, что через две недели у нас полностью будет готова больница Семашко. Мы развернем еще 480 коек для борьбы с пневмониями и с коронавирусом. С тем, чтобы не было необходимости закрывать другие лечебные учреждения на территории Крыма».

При этом он отметил, что больницам, которые сейчас развернуты под ковидные госпитали, ничего не угрожает. После окончания эпидемии они полностью будут обработаны, дезинфицированы и заработают в штатном режиме.

Поручение о досрочном открытии многопрофильного медицинского центра имени Семашко глава РК Сергей Аксенов сделал в конце марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Позже вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил о 98% готовности центра. Он объяснил задержку сложностями с поставкой оборудования.

Строительство современного многопрофильного медицинского центра на 12-м км Московской трассы под Симферополем началось в сентябре 2017 года. Общая площадь застройки составила более 11 тыс. кв.м. Стоимость возведения объекта – 8,4 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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