Власть
«Шахматный» фонтан в Симферополе обещают восстановить до конца года
В Симферополе запланированы работы по восстановлению 5 фонтанов до конца 2020 года. В их числе - «шахматный» фонтан в Екатерининском саду.
Как сообщили в администрации Симферополя, мероприятия проводятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Восстановление одного из объектов уже завершается - дореволюционного фонтана «Мальчик с рыбкой» в Екатерининском саду, где проводится третий этап реконструкции.
«В сентябре начнутся работы по восстановлению фонтанов у Дворца культуры профсоюзов. Далее будут реконструированы фонтан в сквере Грибоедова, а также каскадная конструкция на прудах у фонтана Савопуло», - сообщили в администрации.
Напомним, еще год назад власти Симферополя обещали отремонтировать «шахматный» фонтан в рамках реконструкции набережной Салгира. По данным на июнь 2019 года, были объявлены конкурсные процедуры.
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