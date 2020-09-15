Севастопольцы стали больше платить за коммуналку

Жители Севастополя тратят на услуги ЖКХ в среднем 3 356 рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 1,9 процента – это самый значительный рост по стране.

Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследования специалистов «РИА Рейтинг».

Известно, что среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц. При этом самая большая доля расходов в республике Коми (13,7% от всех расходов семьи), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%). Самая низкая доля расходов в Ингушетии (4,9%), Дагестане (5,1%) и Москве (7,1%).

В Севастополе среднестатистическая семья тратит на ЖКХ 9,4% от своих расходов, в Республике Крым – 10,3%. В абсолютных цифрах крымчане тратят на коммуналку также больше, чем севастопольцы – 3 721 рубль в месяц.

«В целом по стране по сравнению с 2018 годом этот показатель остался на таком же уровне и составил 9,6%. Сокращение доли отмечается в 36 субъектах. Увеличилась доля расходов на ЖКУ в совокупных потребительских расходах семей в 43 регионах», - говорится в исследовании.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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