Севастопольцу грозит 20 лет тюрьмы за показ непристойных фото девочке

В Севастополе осудят мужчину, отправлявшего 11-летней школьнице фотографии непристойного содержания.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома по РК и Севастополю.

Севастопольца обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней (пункт «б», часть 4, статья 132 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Следователи передали дело на рассмотрение в суд.

«В октябре 2019 года житель Балаклавского района инициативно познакомился в социальной сети ВКонтакте с 11-летней девочкой. Мужчина направлял ребенку фотографии непристойного содержания. Злоумышленника удалось выявить благодаря бдительным родственникам, которые обратились в правоохранительные органы», - рассказали подробности преступления в СК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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