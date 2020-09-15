Происшествия
Севастопольцу грозит 20 лет тюрьмы за показ непристойных фото девочке
В Севастополе осудят мужчину, отправлявшего 11-летней школьнице фотографии непристойного содержания.
Об этом сообщает пресс-служба Следкома по РК и Севастополю.
Севастопольца обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней (пункт «б», часть 4, статья 132 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Следователи передали дело на рассмотрение в суд.
«В октябре 2019 года житель Балаклавского района инициативно познакомился в социальной сети ВКонтакте с 11-летней девочкой. Мужчина направлял ребенку фотографии непристойного содержания. Злоумышленника удалось выявить благодаря бдительным родственникам, которые обратились в правоохранительные органы», - рассказали подробности преступления в СК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Экс-директор «Крымского Титана» пойдет под суд из-за массового отравления людей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Титановые инвестиции» (завод «Крымский Титан»), который допустил выбросы вредных веществ в атмосферу из кислотонакопителя, приведшие к массовому отравлению людей в Армянске.
Прокуратура АРК сообщила о подозрении участнику «самообороны Крыма». Прокуратура АР Крым и Севастополя и управление Национальной полиции Украины в АР Крым и Севастополе сообщили о подозрении «участнику незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» по ч. 2 ст. 260 УК Украины.
В Севастополе упал летательный аппарат. Следкомитет проводит проверку по факту падения спортсмена на чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации в Крыму.
Полиция задержала подозреваемых в убийстве диджея в Крыму. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на музыканта Сергея Бабина. Известный диджей, выступавший под псевдонимом mr. Basic, скончался в больнице Евпатории после полученных в драке травм.
Ученый рассказао о предотвращении второй и третьей волны коронавируса
Пока не появится коллективный иммунитет, нам надо ждать вторую, третью и остальные волны коронавируса.
Застройщиков Аксенова будут судить по делу о хищении 474 миллионов рублей
В Крыму завершено расследование уголовного дела экс-руководителей группы компаний «КСК».
Зеленский назвал возвращение Крыма своим главным приоритетом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди его главных приоритетов на посту – возвращение украинских территорий и окончание войны на Донбассе.
«Одно быдло с пивными животами»: в России обсуждают отдыхающих на пляжах в Крыму
Туристы сняли на видео переполненные отдыхающими пляжи Крыма, которые возмутили местных жителей.
13 часов назад
В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом
11 часов назад
Крымчанин полтора года насиловал малолетнюю дочь
5 часов назад
В администрации Симферополя прекращают прием граждан
13 часов назад
Пневмония является основным признаком коронавируса у крымчан
Количество случаев, когда пневмония оказалась первым клиническим признаком заражения новой коронарвирусной инфекцией у крымчан, выросло в два раза.