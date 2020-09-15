Прогноз погоды в Крыму на вторник 15 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 15 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в центральных районах высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 27, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 81 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 65 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью около 21 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 69 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер С 20 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 78 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 70 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 28, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 68 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 27, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 69 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 28, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 69 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 77 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 74 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 24, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 30, на Кипре - 30, в Одессе - 24, в Сочи - 26, в Турции - 30, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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