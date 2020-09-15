Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Опять много: в Севастополе коронавирус нашли у 19 человек за сутки ● В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом ● В администрации Симферополя прекращают прием граждан ● В Крыму рассказали об опасности заразиться гриппом и коронавирусом одновременно ● В Крыму нашли простое объяснение резкому росту заболеваемости коронавирусом
Пневмония является основным признаком коронавируса у крымчан
фото © Новости Крыма
Количество случаев, когда пневмония оказалась первым клиническим признаком заражения новой коронарвирусной инфекцией у крымчан, выросло в два раза.
Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Если на втором этапе снятия ограничительных мероприятий мы говорили, что у основной массы лиц с коронавирусной инфекцией клиника начинается с ОРВИ, то сейчас мы говорим, что у 52% лиц клинические проявления при новой коронавирусной инфекции – это признаки пневмонии», – рассказала она.
Пеньковская уточнила, что в начале периода наблюдений количество пневмоний в качестве первого клинического признака коронавируса было на уровне 25%.
Ранее Пеньковская сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму не превышает эпидпорог, но растет число пневмоний.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму рассказали об опасности заразиться гриппом и коронавирусом одновременно. Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может крайне негативно сказаться на состоянии организма и привести к тяжелым последствиям.
В Крыму нашли простое объяснение резкому росту заболеваемости коронавирусом. Увеличение числа регистрируемых случаев COVID-19 связано с тем, что людям стало более доступно тестирование на коронавирус, так как в Крыму расширилась сеть лабораторий, проводящих эти исследования.
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13 сентября
Пневмония является основным признаком коронавируса у крымчан
Количество случаев, когда пневмония оказалась первым клиническим признаком заражения новой коронарвирусной инфекцией у крымчан, выросло в два раза.