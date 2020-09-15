Останки французских солдат Крымской войны захоронят в Севастополе

Останки французских солдат, которые сражались и погибли во времена Крымской войны, перезахоронят в Севастополе.

Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Предполагается перезахоронение останков воинов, которые были обнаружены несколько лет назад при строительстве жилого дома на улице Правды. Речь идет об останках 150 французских солдат. Сейчас они находятся в музее и, конечно, по всем христианским и человеческим канонам должны быть преданы земле», - сказал Мединский.

Большое захоронение нашли на стройке в 2013 году. Известно, что перезахоронение планируется осуществить на французском кладбище в Севастополе. Предположительная дата события – 3 октября.

Также французские и российские археологи планируют возобновить раскопки в Крыму на местах сражений времен Крымской войны 1853-1856 годов. Об этом сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский. Известно, что работы будут и в Республике Крым, и в Севастополе.

«Мы обнаружили очень много тел воинов с помощью георадара… Возможно, этот проект будет длиться дольше, чем мы ожидали, потому что там очень много солдат», - подчеркнул Малиновский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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