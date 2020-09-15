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Коронавирус в Крыму

Опять много: в Севастополе коронавирус нашли у 19 человек за сутки

Опять много: в Севастополе коронавирус нашли у 19 человек за сутки

фото © vk.com/aksenovrk

COVID-19 в Севастополе зарегистрирован у 19 человек за минувшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 15 сентября зарегистрированы 19 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 23 до 82 лет, все – местные жители. Еще 8 человек выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.

Всего в Севастополе зарегистрировано 675 случаев заражения коронавирусом, 474 человека выздоровели, 20 – скончались.

В Крыму зарегистрирован 3 341 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 133 человека, с начала пандемии скончались 42 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму рассказали об опасности заразиться гриппом и коронавирусом одновременно. Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может крайне негативно сказаться на состоянии организма и привести к тяжелым последствиям.

В Крыму нашли простое объяснение резкому росту заболеваемости коронавирусом. Увеличение числа регистрируемых случаев COVID-19 связано с тем, что людям стало более доступно тестирование на коронавирус, так как в Крыму расширилась сеть лабораторий, проводящих эти исследования.

Закрутят гайки? в Севастополе анонсировали новые решения по COVID-19. Эпидемиологическая обстановка, связанная с заболеваемостью COVID-19 в Севастополе, остается напряженной, признали власти города на аппаратном совещании у губернатора.

В Севастополе два десятка новых заражений коронавирусом. Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 18 человек в Севастополе за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
Опять много: в Севастополе коронавирус нашли у 19 человек за сутки

Опять много: в Севастополе коронавирус нашли у 19 человек за сутки

COVID-19 в Севастополе зарегистрирован у 19 человек за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом

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