Опять много: в Севастополе коронавирус нашли у 19 человек за сутки

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COVID-19 в Севастополе зарегистрирован у 19 человек за минувшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 15 сентября зарегистрированы 19 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 23 до 82 лет, все – местные жители. Еще 8 человек выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.

Всего в Севастополе зарегистрировано 675 случаев заражения коронавирусом, 474 человека выздоровели, 20 – скончались.

В Крыму зарегистрирован 3 341 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 133 человека, с начала пандемии скончались 42 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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