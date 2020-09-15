Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму уменьшилось число новых заражений коронавирусом ● В администрации Симферополя прекращают прием граждан ● В Крыму рассказали об опасности заразиться гриппом и коронавирусом одновременно ● В Крыму нашли простое объяснение резкому росту заболеваемости коронавирусом ● Закрутят гайки? в Севастополе анонсировали новые решения по COVID-19
Опять много: в Севастополе коронавирус нашли у 19 человек за сутки
фото © vk.com/aksenovrk
COVID-19 в Севастополе зарегистрирован у 19 человек за минувшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 15 сентября зарегистрированы 19 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 23 до 82 лет, все – местные жители. Еще 8 человек выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.
Всего в Севастополе зарегистрировано 675 случаев заражения коронавирусом, 474 человека выздоровели, 20 – скончались.
В Крыму зарегистрирован 3 341 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 133 человека, с начала пандемии скончались 42 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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