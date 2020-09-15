«Одно быдло с пивными животами»: в России обсуждают отдыхающих на пляжах в Крыму

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Туристы сняли на видео переполненные отдыхающими пляжи Крыма, которые возмутили местных жителей.

Ролик попал в сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На записи путешественники толпятся на побережье полуострова. Многие из них загорают на полотенцах, другие купаются в море, а некоторые переодевают пляжную одежду. «Взглянем на обстановку в Крыму», — подписали публикацию администраторы паблика.

Жители региона в комментариях стали негодовать из-за увиденного. «Одно быдло с пивными животами и полторашками. Сами себе такой Крым сделали. А раньше там можно было спокойно пообщаться с немцами или французами», — написал один пользователь.

«Кошмар, вы мазохисты что ли?» — поинтересовался другой.

«Как их там много», — удивилась третья подписчица. «Абсолютно то же самое в Адлере — плюнуть некуда, как говорят в наших русских деревнях», — возмутился еще один читатель.

Отдыхавшие этим летом на курортах Крыма откровенно поделились своими впечатлениями. Отдыхающие, успевшие побывать на местных курортах этим летом, рассказали в паблике туристического агентства Travel Presidium о своих впечатлениях.

«Многие говорят про Крым, что никогда больше туда не поедут… особенно много «эпитетов» про кафе и Черное море, которое коричневого цвета. В Крыму невозможно найти плюсы и полюбить его, кругом «совдеп» и грязь». – поделилась в обсуждениях Ольга Генинг.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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