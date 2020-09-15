Курортный сезон
Развитие сюжета: Новая схема обмана российских туристов в Крыму: появились подробности ● Россиян зовут отдыхать в Крым за 17 тысяч рублей ● В Севастополе резкий рост новых заражений коронавирусом ● В Севастополе запретят отдых в палатках на Инжире и в Батилимане ● Российская туристка раскрыла схемы обмана приезжих в Крыму
«Одно быдло с пивными животами»: в России обсуждают отдыхающих на пляжах в Крыму
фото © lenta.ru
Туристы сняли на видео переполненные отдыхающими пляжи Крыма, которые возмутили местных жителей.
Ролик попал в сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На записи путешественники толпятся на побережье полуострова. Многие из них загорают на полотенцах, другие купаются в море, а некоторые переодевают пляжную одежду. «Взглянем на обстановку в Крыму», — подписали публикацию администраторы паблика.
Жители региона в комментариях стали негодовать из-за увиденного. «Одно быдло с пивными животами и полторашками. Сами себе такой Крым сделали. А раньше там можно было спокойно пообщаться с немцами или французами», — написал один пользователь.
«Кошмар, вы мазохисты что ли?» — поинтересовался другой.
«Как их там много», — удивилась третья подписчица. «Абсолютно то же самое в Адлере — плюнуть некуда, как говорят в наших русских деревнях», — возмутился еще один читатель.
Отдыхавшие этим летом на курортах Крыма откровенно поделились своими впечатлениями. Отдыхающие, успевшие побывать на местных курортах этим летом, рассказали в паблике туристического агентства Travel Presidium о своих впечатлениях.
«Многие говорят про Крым, что никогда больше туда не поедут… особенно много «эпитетов» про кафе и Черное море, которое коричневого цвета. В Крыму невозможно найти плюсы и полюбить его, кругом «совдеп» и грязь». – поделилась в обсуждениях Ольга Генинг.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
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«Одно быдло с пивными животами»: в России обсуждают отдыхающих на пляжах в Крыму
Туристы сняли на видео переполненные отдыхающими пляжи Крыма, которые возмутили местных жителей.
Курортный сезон
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