Власть
Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Симферополь будет длиннее на 500 метров
Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Симферополь будет длиннее старой на полкилометра.
Об этом рассказал представитель подрядной организации, осуществляющей строительство взлетно-посадочной полосы Николай Корицкий.
— На данном объекте выполнено фактически 85% процентов верхнего покрытия. На данном участке у нас идет удлинение взлетно-посадочной полосы на 500 метров. Старая полоса у нас была 2 700, новая полоса будет 3 200, — рассказал представитель подрядчика.
Также, по его словам, общая строительная готовность объекта составляет около 75%. Всего на объекте задействовано более 700 строителей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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