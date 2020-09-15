На трассе «Таврида» в Крыму сгорел КамАЗ

На трассе «Таврида» пожарным пришлось тушить грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером в Кировском районе возле поселка Золотое Поле. Спасатели выяснили, что «КамАЗ» загорелся во время движения.

«Огонь ликвидировали в течение 20 минут. К сожалению, кабина автомобиля была уничтожена огнем практически полностью. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты», - уточнили в министерстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе все выходные искали сбежавшую домашнюю лису. Необычный домашний питомец — лисичка по имени Лила — сбежала в Симферополе на улице Гурзуфской.

Ребенок впал в кому после ДТП в Крыму. За прошедшие сутки на дорогах Крыма произошло четыре аварии с участием двухколесного транспорта.

Москвичка сорвалась со скалы на западе Крыма. В Крыму возле села Оленевка спасателям пришлось выручать сорвавшуюся со скалы приехавшую на отдых жительницу Москвы.

Мужчина утонул в районе пляжа Гаспры. Один человек утонул в поселке Гаспра (Ялта) в прошедшие выходные.