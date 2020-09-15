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Происшествия

На трассе «Таврида» в Крыму сгорел КамАЗ

15:12 вторник, 15 сентября 2020

На трассе «Таврида» пожарным пришлось тушить грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером в Кировском районе возле поселка Золотое Поле. Спасатели выяснили, что «КамАЗ» загорелся во время движения.

«Огонь ликвидировали в течение 20 минут. К сожалению, кабина автомобиля была уничтожена огнем практически полностью. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты», - уточнили в министерстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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