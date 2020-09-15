Происшествия
На трассе «Таврида» в Крыму сгорел КамАЗ
На трассе «Таврида» пожарным пришлось тушить грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером в Кировском районе возле поселка Золотое Поле. Спасатели выяснили, что «КамАЗ» загорелся во время движения.
«Огонь ликвидировали в течение 20 минут. К сожалению, кабина автомобиля была уничтожена огнем практически полностью. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты», - уточнили в министерстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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