«Может наступить паралич здравоохранения». Коронавирус в Крыму после туристического сезона

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Глава Крыма Сергей Аксенов на экстренном совещании 15 сентября заявил, что «никаких новых правил, положений и режимов из-за коронавируса вводить не будут», и призвал соблюдать существующие требования. Тем временем количество заразившихся COVID-19 в Крыму стабильно растет.

Ежедневно чиновники фиксируют порядка сотни новых случаев заболевания суммарно в Крыму и Севастополе – при общем количестве заболевших за все время в более чем 3300 человек.

Больницы по всему полуострову перепрофилируют в коронавирусные госпитали.

Несмотря на увеличение количества заболевших коронавирусом на полуострове, в конце августа – начале сентября в Крыму прошло несколько крупных фестивалей, в Ялте прошел «кубок мира по хайдайвингу», а Керчь отметила День города. В Севастополе состоялось голосование за губернатора города.

Замдиректора Крымского центра медицины катастроф Галина Буглак 10 сентября в эфире Радио «Спутник в Крыму» заявила, что из-за вспышек COVID-19 приходится перебрасывать по регионам полуострова даже бригады «скорой помощи»:

«Мы отмечаем высокий уровень заболеваемости, и наши люди работают в экстремальных условиях, с запредельными нагрузками. Сейчас вся система здравоохранения Крыма проходит проверку на прочность. Но нет худа без добра: нам приходится в круглосуточном режиме искать выходы из создавшихся сложностей, и все равно от этого будет огромная польза, поскольку это не последняя инфекция на планете. Благодаря COVID-19 мы отработали схему переброски бригад «скорой помощи» по Крыму, когда из регионов с меньшим количеством вызовов вроде Джанкоя или Красноперекопска мы переводим сотрудников на Южный берег Крыма, где потребность в них выше. Если мы видим, что где-то количество своевременных доездов на вызовы существенно уменьшается, мы анализируем, что у нас в соседнем регионе, и перебрасываем. Даже снимаем людям жилье».

Активист, глава организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук убежден, что ни система здравоохранения, ни в целом система управления на полуострове не справляются с вызовами пандемии.

– На самом деле «скорую помощь» приходится ждать по 4-6 часов, если она вообще приезжает, больницы забиты, а для медиков, которых на словах чествуют как героев, до сих пор не создали нормальных условий работы. Тем временем с этими фестивалями творится какое-то безумие: сейчас уровень заболеваемости в Крыму намного выше, чем был во время введения карантина весной. Чиновники пытаются замолчать трагедию и смерти людей от эпидемии, но смертность в России выросла на 30 тысяч человек в июле. Крым стал одним из самых больших рассадников инфекции, потому что туда приехало огромное количество людей из северных регионов России, где волна только начиналась. Потом они разъехались в другие области, то есть Крым стал миксером для больных и здоровых людей. Я уверен, что после этого мы увидим большие вспышки по всей России.

Владимир Гарначук указывает на то, что пандемию усугубляет нехватка воды в Крыму, учитывая, что Симферополь с конца августа живет по все ужесточающимся графикам водоснабжения.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Федор Лапий высказывает опасения, что общая волна сезонных вирусных заболеваний может привести к параличу крымского здравоохранения.

– Любые массовые мероприятия, тем более когда не соблюдаются правила инфекционного контроля – ношение масок, социальная дистанция, чистые руки – будут способствовать распространению вируса. Можно, конечно, говорить, что причина увеличения количества случаев – в улучшении лабораторной диагностики, но необходимо также обращать внимание на количество тяжелых больных и заполненность коек. Даже если ситуация с COVID-19 будет оставаться стабильной, впереди сезон простуд, гриппа и других вирусных и бактериальных инфекций. Они всегда были одной из основных причин для госпитализации людей, и таким образом резерв оказания медицинской помощи может быть исчерпан – и тогда наступит паралич системы здравоохранения. Собственно говоря, это одна из основных опасностей пандемии: мы уже наблюдали нечто подобное в Италии и других развитых странах.

Федор Лапий рекомендует крымчанам в первую очередь избегать скоплений людей и не посещать запланированные властями массовые мероприятия, а в закрытых помещениях обязательно носить маски.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Опять много: в Севастополе коронавирус нашли у 19 человек за сутки. COVID-19 в Севастополе зарегистрирован у 19 человек за минувшие сутки.