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Водный кризис

«Крымэнерго» подключит к электросетям четыре новых объекта водоснабжения

09:37 вторник, 15 сентября 2020
«Крымэнерго» подключит к электросетям четыре новых объекта водоснабжения

фото © Новости Крыма

Сотрудники «Крымэнерго» обеспечит технологическое присоединение к своим сетям четырех социально-значимых объектов водоснабжения, расположенных в Симферопольском районе.

Об этом сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия «Крымэнерго».

«Энергетики в кратчайшие сроки выдали техусловия и в настоящее время ведут работы по установке опор для воздушной линии электропередачи классом напряжения 10 кВ общей протяженностью более шести километров. Всего предстоит смонтировать более 130 железобетонных опор и установить четыре мачтовые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ», – говорится в сообщении.

В «Крымэнерго» отметили, что источником питания станет подстанция 35/10кВ «Отрадная», расположенная в Бахчисарайском районе. Для обеспечения оборудования для подъема воды из скважин электроэнергией выдана общая мощность 265 кВт. Монтаж линий электропередачи выполняют энергетики Бахчисарайского, Октябрьского и Сакского РЭС, всего задействовано 11 единиц техники и 26 специалистов. Работы планируют завершить к 25 сентября 2020 года.

После подключения к электросети скважин, расположенных между населенными пунктами Табачное, Равнополье, Николаевка и Раздолье, работники госпредприятия «Вода Крыма» приступят к монтажным и пуско-наладочным работам по подключению оборудования. После запуска водозаборов, жители Симферополь смогут получать дополнительные объемы воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Жители Симферополя начали отбирать воду у соседей. Самостоятельное регулирование подачи воды может привезти к непредвиденным повреждениям сетей.

Ситуация критическая: власти рассказали об обмелении водохранилищ Крыма. Из Симферопольского водохранилища уже не могут поднять более 34 тысяч кубометров воды в сутки, заявил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на оперативном штабе по ситуации с водообеспечением.

Жидкость из выгребных ям попала в систему водоснабжения Симферополя. Содержимое выгребных ям попало в систему водоснабжения крымской столицы на улице Чонгарской.

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