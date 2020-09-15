Водный кризис
Развитие сюжета: «Такая жизнь»: почему в дома Симферополя подается грязная вода ● Поклонская утверждает, что собрала материалы для ООН о «перекрытии воды» в Крым ● Жители Симферополя начали отбирать воду у соседей ● Власти Крыма рассказали, когда будут вызывать дожди при помощи самолета ● Ситуация критическая: власти рассказали об обмелении водохранилищ Крыма
«Крымэнерго» подключит к электросетям четыре новых объекта водоснабжения
фото © Новости Крыма
Сотрудники «Крымэнерго» обеспечит технологическое присоединение к своим сетям четырех социально-значимых объектов водоснабжения, расположенных в Симферопольском районе.
Об этом сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия «Крымэнерго».
«Энергетики в кратчайшие сроки выдали техусловия и в настоящее время ведут работы по установке опор для воздушной линии электропередачи классом напряжения 10 кВ общей протяженностью более шести километров. Всего предстоит смонтировать более 130 железобетонных опор и установить четыре мачтовые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ», – говорится в сообщении.
В «Крымэнерго» отметили, что источником питания станет подстанция 35/10кВ «Отрадная», расположенная в Бахчисарайском районе. Для обеспечения оборудования для подъема воды из скважин электроэнергией выдана общая мощность 265 кВт. Монтаж линий электропередачи выполняют энергетики Бахчисарайского, Октябрьского и Сакского РЭС, всего задействовано 11 единиц техники и 26 специалистов. Работы планируют завершить к 25 сентября 2020 года.
После подключения к электросети скважин, расположенных между населенными пунктами Табачное, Равнополье, Николаевка и Раздолье, работники госпредприятия «Вода Крыма» приступят к монтажным и пуско-наладочным работам по подключению оборудования. После запуска водозаборов, жители Симферополь смогут получать дополнительные объемы воды.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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