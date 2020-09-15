Крымчанин полтора года насиловал малолетнюю дочь

Симферопольца будут судить за изнасилование и ряд действий сексуального характера против собственной малолетней дочери.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

«С июня 2018 года по январь 2020 года мужчина, находясь дома, в отсутствии жены и других детей совершал насильственные преступления сексуального характера против своей несовершеннолетней дочери. На момент совершения первого эпизода преступления ребенку исполнилось 11 лет», - отметили в ведомстве.

Сообщается, что девочка долгое время боялась рассказать об издевательствах отца, а чудовищные факты жизни семьи вскрылись только в январе этого года.

Мужчина признался в содеянном. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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