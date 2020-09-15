Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +23
море +23

Происшествия

Крымчанин полтора года насиловал малолетнюю дочь

16:05 вторник, 15 сентября 2020

Симферопольца будут судить за изнасилование и ряд действий сексуального характера против собственной малолетней дочери.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

«С июня 2018 года по январь 2020 года мужчина, находясь дома, в отсутствии жены и других детей совершал насильственные преступления сексуального характера против своей несовершеннолетней дочери. На момент совершения первого эпизода преступления ребенку исполнилось 11 лет», - отметили в ведомстве.

Сообщается, что девочка долгое время боялась рассказать об издевательствах отца, а чудовищные факты жизни семьи вскрылись только в январе этого года.

Мужчина признался в содеянном. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Житель Симферополя может сесть на пять лет за поездку на автомобиле друга. В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 29-летнего жителя города о том, что знакомый ему мужчина завладел его автомобилем ВАЗ-2109 и не возвращает.

Известный диджей погиб в Крыму после выступления на фестивале в Поповке. Известный российский диджей Сергей Бабин, вступавший под псевдонимом mr. Basic, скончался в Крыму от полученных в драке травм.

В Севастополе женщина избила и ограбила молодую девушку из ревности. В Севастополе женщина подозревается в том, что из ревности избила и ограбила молодую девушку, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Как опустошают чужие банковские карты - два севастопольских случая. В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 57-летний житель Севастополя. Мужчина рассказал, что обнаружил пропажу 50 000 рублей со своей банковской карты.

Власть
Застройщиков Аксенова будут судить по делу о хищении 474 миллионов рублей

Застройщиков Аксенова будут судить по делу о хищении 474 миллионов рублей

В Крыму завершено расследование уголовного дела экс-руководителей группы компаний «КСК».

Коронавирус в Крыму
Создание российской вакцины против коронавируса скрыли от Аксенова

Создание российской вакцины против коронавируса скрыли от Аксенова

Глава Крыма до сих пор ждет, когда будет изобретен препарат для противодействия распространению COVID-19.

Власть
Зеленский назвал возвращение Крыма своим главным приоритетом

Зеленский назвал возвращение Крыма своим главным приоритетом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди его главных приоритетов на посту – возвращение украинских территорий и окончание войны на Донбассе.

Актуальные темы

В Украине ответили на заявление Захаровой о «водной блокаде Крыма»

В Представительстве президента Украины в АР Крым ответили на заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала прекращение поставок днепровской воды на полуостров «водной блокадой».​

13 сентября

Коронавирус в Крыму
Пневмония является основным признаком коронавируса у крымчан

Пневмония является основным признаком коронавируса у крымчан

Количество случаев, когда пневмония оказалась первым клиническим признаком заражения новой коронарвирусной инфекцией у крымчан, выросло в два раза.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации