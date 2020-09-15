Общество
Какой сегодня праздник 15 сентября
фото © pixabay.com
Сегодня, 15 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Российский день леса
Фото pixabay.com
С 15 по 17 сентября отмечается масштабный экологический праздник – Российские дни леса. К этому времени традиционно приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса.
В России идея коллективной посадки лесов (в основном, силами школьников) возникла в последнее десятилетие 19 века. Активистом в этом деле стал лесовод Митрофан Туpский. В 1894 году по его инициативе управление народных училищ Юго-Западного края издало циркуляр «О посадке деревьев учениками народных школ на принадлежащей училищам земле».
Международный день демократии (International Day of Democracy)
ООН учредила Международный день демократии в 2007 году как способ продвижения и поддержания принципов демократии. Этот праздник отмечается во всем мире 15 сентября каждого года. ООН стремится прославлять демократические нации, а также надеется, что другие недемократические страны когда-нибудь поддержат эту концепцию.
Международный день демократии — это также лучшее время, чтобы узнать о истории демократии — от древних греков, римлян и средневековья до нынешнего состояния демократии и ее роли в мировом развитии.
День памяти князя Олега
Летопись рассказывает, что 2 сентября (по старому стилю) 911 года князь Олег, прозванный «вещим», после успешного похода на Константинополь (славянск. - Царьград) заключил договор с Византией. Согласно «Повести временных лет» это событие произошло: »...Месяца сентября 2, индикта 15, в год от сотворения мира 6420...», что соответствует 15 сентября по новому стилю.
Также сегодня, 15 сентября, отмечают такие праздники:
- День единства народов Дагестана
- Мамонт Овчарник
- День худеющих
- День совпадений снов
- День свободных денег (Free Money Day)
- Международный день точки (International Dot Day)
- День рождения экологической организации «Гринпис» (Greenpeace Day)
- Всемирный день борьбы с лимфомами (World Lymphoma Awareness Day)
- День женской дружбы (National Women's Friendship Day) в США
- День благодарности жене (Wife Appreciation Day) в США
- День мятного ликера (National Creme de Menthe Day) в США
- День библиотек в Беларусе
- День инженера в Индии
- День фетровой шляпы (National Felt Hat Day) в США
Сегодня именины празднуют: Евтихий, Иван, Альфред, Евтихиан, Филипп, Федор, Антон, Федот, Феодосий, Юлиан, Филадельф, Леонид, Демид, Мамант (Мамонт), Руфина.
Что происходило 15 сентября в прошлые годы
533 - легионы Восточной Римской империи под руководством Велисария вступили в Карфаген, это было попыткой императора Юстиниана I хотя бы частично возродить былую мощь Римской империи.
1821 - Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор (бывшие испанские колонии) провозгласили независимость.
1916 - прорыв в методах ведения боевых действий: англичане впервые применили танки, случилось это в битве на Сомме (Первая мировая война).
1917 - вышел в тираж первый номер журнала Форбс (ведущее экономическое издание в мире, общая аудитория около 5 млн человек по всему миру, журнал славится составлением различных рейтингов).
1917 - покидает тюрьму один из лидеров большевиков Лев Троцкий.
1922 - открыт театр имени Марии Заньковецкой в Киеве (Украина).
1930 - карточная игра бридж (единственная из карточных игр, признанная в качестве вида спорта) выходит на международный уровень.
1949 - первым канцлером ФРГ стал Конрад Аденауэр (именно под его руководством Германия сумела оправиться от последствий Второй мировой войны).
1950 - морские пехотинцы США начали Инчхонскую десантную операцию, данное наступление оказало решающее значение на ход Корейской войны.
1982 - Папа Римский Иоанн Павел II дал личную аудиенцию лидеру ООП Ясиру Арафату, вопреки протестам со стороны Израиля.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 сентября. Какие праздники будут завтра?
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