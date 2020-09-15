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Водный кризис

Как в Крыму будут бороться с потерями воды в теплосетях

15:09 вторник, 15 сентября 2020
Как в Крыму будут бороться с потерями воды в теплосетях

фото © omsk.aif.ru

Потери теплоносителя в отопительной системе жилого фонда в Крыму будут восполнять при помощи подкачки воды из резервных баков.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.

«Подготовка к отопительному сезону в Крыму находится в финальной стадии. К 1 октября все объекты теплоснабжения в регионе должны быть готовы к работе. Заменено и отремонтировано оборудование, закуплено топливо для котельных, – сообщил Петров.

Он отметил, что теплосети имеют большие потери. В условиях недостатка воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах коммунальщики установят резервные емкости для долива воды в систему.

«Потери теплоносителя очень большие, – сказал Петров. – Для сохранения давления в теплосети будут закуплены емкости и установлены насосы, чтобы даже во время отключения водоснабжения можно было подкачивать воду с систему».

Ранее стало известно, что руководство Симферополя скорректировало графики водоснабжения в некоторых районах города. Согласно обновленной информации, жители некоторых улиц и районов будут получать воду с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. В администрации предупредили, что в подаче воды возможны перебои и сниженное давление.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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