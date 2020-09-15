Водный кризис
Развитие сюжета: Воду в Симферополь будут подавать еще из четырех скважин в районе ● Власти Крыма назвали объемы запасов подземных вод в регионе ● «Крымэнерго» подключит к электросетям четыре новых объекта водоснабжения ● «Такая жизнь»: почему в дома Симферополя подается грязная вода ● Поклонская утверждает, что собрала материалы для ООН о «перекрытии воды» в Крым
Как в Крыму будут бороться с потерями воды в теплосетях
фото © omsk.aif.ru
Потери теплоносителя в отопительной системе жилого фонда в Крыму будут восполнять при помощи подкачки воды из резервных баков.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.
«Подготовка к отопительному сезону в Крыму находится в финальной стадии. К 1 октября все объекты теплоснабжения в регионе должны быть готовы к работе. Заменено и отремонтировано оборудование, закуплено топливо для котельных, – сообщил Петров.
Он отметил, что теплосети имеют большие потери. В условиях недостатка воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах коммунальщики установят резервные емкости для долива воды в систему.
«Потери теплоносителя очень большие, – сказал Петров. – Для сохранения давления в теплосети будут закуплены емкости и установлены насосы, чтобы даже во время отключения водоснабжения можно было подкачивать воду с систему».
Ранее стало известно, что руководство Симферополя скорректировало графики водоснабжения в некоторых районах города. Согласно обновленной информации, жители некоторых улиц и районов будут получать воду с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. В администрации предупредили, что в подаче воды возможны перебои и сниженное давление.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Воду в Симферополь будут подавать еще из четырех скважин в районе. Крымские энергетики тянут линии электропередач к четырем скважинам, расположенным в Симферопольском районе.
Власти Крыма назвали объемы запасов подземных вод в регионе. Суммарные запасы подземных вод в Крыму на сегодняшний день составляют более одного миллиона кубометров в сутки.
Власти передали «Крымавтотрансу» землю под торговыми точками у автовокзала в Алуште. Власти Крыма приняли решение о передаче госпредприятию «Крымавтотранс» территорий под торговыми объектами у автовокзала в Алуште.
Севастопольцы стали больше платить за коммуналку. Жители Севастополя тратят на услуги ЖКХ в среднем 3 356 рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 1,9 процента – это самый значительный рост по стране.
Застройщиков Аксенова будут судить по делу о хищении 474 миллионов рублей
В Крыму завершено расследование уголовного дела экс-руководителей группы компаний «КСК».
Создание российской вакцины против коронавируса скрыли от Аксенова
Глава Крыма до сих пор ждет, когда будет изобретен препарат для противодействия распространению COVID-19.
Зеленский назвал возвращение Крыма своим главным приоритетом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди его главных приоритетов на посту – возвращение украинских территорий и окончание войны на Донбассе.
В Украине ответили на заявление Захаровой о «водной блокаде Крыма»
В Представительстве президента Украины в АР Крым ответили на заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала прекращение поставок днепровской воды на полуостров «водной блокадой».
13 сентября
Пневмония является основным признаком коронавируса у крымчан
Количество случаев, когда пневмония оказалась первым клиническим признаком заражения новой коронарвирусной инфекцией у крымчан, выросло в два раза.