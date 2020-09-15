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Госсовет может расширить полномочия главы Крыма при ЧС
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Крымский парламент может расширить полномочия главы республики при чрезвычайных ситуациях или в случае введения режима повышенной готовности.
Соответствующий законопроект с поправками к республиканскому закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» опубликован на сайте Государственного совета РК.
«Предлагается отнести к полномочиям главы Республики Крым принятие нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, а также установленных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В Республике Крым с 17 марта действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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