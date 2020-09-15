Власть
Эксперты объяснили причины низкой явки на региональных выборах в Крыму
Явка на выборах регионального уровня в Крыму оказалась предсказуемо низкой.
Причиной тому стали кризис представительной демократии, неосведомленность избирателей о местах проведения выборов и кандидатах. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева.
В Севастополе явка на выборах в этом году составила 48,28%. Это больше, чем в 2017 году, когда избрали Дмитрия Овсянникова. По последним данным, Михаил Развожаев набрал 85,72% голосов. Гораздо ниже явка зарегистрирована на довыборах в Госсовет Крыма. В Гвардейском избирательном округе она составила 21,29%, в Симферополе – 7,78%.
«Явка на выборах регионального уровня оказалась разной. Причин тому несколько - уровень и масштаб выборов, кризис представительной демократии и есть факторы, связанные с самими кандидатами. Например, в Симферополе раздавали листовки, в которых говорилось о предстоящих выборах на 19-м округе. Скажите, какая доля избирателей знает, где границы этого округа, кто баллотируется? Обычный избиратель этого не знает. Кандидаты должны сами озаботиться о том, чтобы их узнали и за них проголосовали. Никакой заинтересованности с их стороны я не заметила», - пояснила эксперт.
По мнению Натальи Киселевой, явка на выборах в республике была низкой, но этого следовало ожидать.
Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов считает, что севастопольцы активнее крымчан участвовали в голосовании, потому что более вовлечены в региональные политические процессы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
ЕС не признает результаты выборов в Севастополе. Европейский союз не признает результаты прошедших 11-13 сентября выборов в Севастополе.
Избирком Крыма озвучил явку и результаты довыборов в республике. Избирательная комиссия Республики Крым подвела итоги довыборов в Госсовет, в горсовет Симферополя и повторных выборов в Раздольненский сельсовет.
«Сенсация в Севастополе»: на выборах победил Развожаев. Подведены итоги губернаторских выборов в Севастополе. После обработки 100% протоколов, Михаил Развожаев набирает 85,72% голосов, сообщил Севастопольский избирком.
Явка на выборах в Севастополе оказалась минимальной. Явка на выборы в Севастополе к вечеру третьего дня голосования составила 44,28%, сообщили журналистам в избиркоме. Это данные по состоянию на 18:00 часов 13 сентября.
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