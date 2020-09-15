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Коронавирус в Крыму

Человек с COVID-19 может распространять вирус три месяца

21:14 вторник, 15 сентября 2020
Человек с COVID-19 может распространять вирус три месяца

фото © pixabay.com

Переболевший COVID-19 человек может выделять вирус до трех месяцев.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», — рассказала она на заседании президиума РАН.

За всю пандемию в России выявили 1 073 849 случаев COVID-19, умерли 18 785 человек. За последние сутки прирост составил 5529 пациентов, при этом у четверти из них болезнь протекает без симптомов.

Как сообщалось ранее, за сутки в Крым выявили 40 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в регионе выявлено 3341 пациентов с COVID-19.

На выходных стало известно, что небольшие пробные партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Может наступить паралич здравоохранения». Коронавирус в Крыму после туристического сезона. Глава Крыма Сергей Аксенов на экстренном совещании 15 сентября заявил, что «никаких новых правил, положений и режимов из-за коронавируса вводить не будут», и призвал соблюдать существующие требования. Тем временем количество заразившихся COVID-19 в Крыму стабильно растет.

Только четыре процента крымчан имеют иммунитет к коронавирусу. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю завершило первый этап изучения коллективного иммунитета у переболевших новой коронавирусной инфекцией жителей полуострова.

В Крыму усиливают контроль за соблюдением мер против коронавируса. Власти усилят контроль за выполнениями требований противоэпидемической безопасности в трех регионах Крыма.

Власти Симферополя - крымчанам: «Мойте руки антисептиком». Администрация Симферополя, комментируя требование Роспотребнадзора как можно чаще мыть руки из-за пандемии коронавирусной инфекции, советует использовать для этой цели антисептик, так как в городе введена подача воды по графику и возможность помыть их есть не всегда.

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