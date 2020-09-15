Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Может наступить паралич здравоохранения». Коронавирус в Крыму после туристического сезона ● Только четыре процента крымчан имеют иммунитет к коронавирусу ● В Крыму усиливают контроль за соблюдением мер против коронавируса ● Создание российской вакцины против коронавируса скрыли от Аксенова ● Пневмония является основным признаком коронавируса у крымчан
Человек с COVID-19 может распространять вирус три месяца
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Переболевший COVID-19 человек может выделять вирус до трех месяцев.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», — рассказала она на заседании президиума РАН.
За всю пандемию в России выявили 1 073 849 случаев COVID-19, умерли 18 785 человек. За последние сутки прирост составил 5529 пациентов, при этом у четверти из них болезнь протекает без симптомов.
Как сообщалось ранее, за сутки в Крым выявили 40 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в регионе выявлено 3341 пациентов с COVID-19.
На выходных стало известно, что небольшие пробные партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Может наступить паралич здравоохранения». Коронавирус в Крыму после туристического сезона. Глава Крыма Сергей Аксенов на экстренном совещании 15 сентября заявил, что «никаких новых правил, положений и режимов из-за коронавируса вводить не будут», и призвал соблюдать существующие требования. Тем временем количество заразившихся COVID-19 в Крыму стабильно растет.
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