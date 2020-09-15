Аксенов о ситуации с водой: «Рассчитываем только на свои силы и свою страну»

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Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что в вопросах, связанных с водоснабжением полуострова «мы рассчитываем только на свои силы и свою страну».

Об этом он написал в Facebook, комментируя заявление МИД Украины, что «днепровская вода будет подана в Крым после деоккупации полуострова».

«Подчеркну, что в вопросах, связанных с водоснабжением полуострова мы рассчитываем только на свои силы и свою страну. Поэтому в подходах к решению этих вопросов исходим из возможностей и ресурсов Крыма и России. Уверен, что системные решения, которые позволят Крыму раз и навсегда закрыть проблему вододефицита, будут найдены», – написал Аксенов.

При этом Аксенов выразил уверенность, что днепровская вода будет подана в Крым после того, как «Украина освободится от оккупационного режима, который сегодня правит соседней страной и сам находится под внешним управлением».

«Но тогда речь пойдет, прежде всего, о привлечении организаторов водной блокады к уголовной ответственности по российским и международным законам», – считает Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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