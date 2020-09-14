Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Крыма рассказали, когда будут вызывать дожди при помощи самолета ● Ситуация критическая: власти рассказали об обмелении водохранилищ Крыма ● Жидкость из выгребных ям попала в систему водоснабжения Симферополя ● В Украине ответили на заявление Захаровой о «водной блокаде Крыма» ● В Симферополе в многоэтажке из кранов пошла синяя вода
Жители Симферополя начали отбирать воду у соседей
фото © Новости Крыма
Самостоятельное регулирование подачи воды может привезти к непредвиденным повреждениям сетей.
Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения заявил руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
— Люди видят, куда приезжают наши машины, закрывают задвижки. Потом видят, что они там открывают и начинают регулировки делать сами. Конкретно Севастопольская 25 и 29. Там есть проблема в следующем, что там трассы проложены через дома и люди, которые становятся сантехниками, они начинают в 25 доме задвижку на 29 закрывать. У людей исчезает вода, а у них вода льется на 9 этаж, — рассказал Баженов.
При этом руководитель ГУП РК «Вода Крыма» подчеркнул, что «любая самодеятельность в регулировании гидравлики сетей и без того работающих в чрезвычайном режиме, может привести к непредсказуемым последствиям».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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