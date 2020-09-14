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Происшествия

Житель Севастополя фиктивно трудоустраивал иностранцев и регистрировал их в городе

08:20 понедельник, 14 сентября 2020
Севастополь

Житель Севастополя 1987 года рождения и иностранец обвиняются в совершении совместных преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Местному жителю также вменяется п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции лицом с использованием своего служебного положения), и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

«По версии следствия, в 2020 году один из злоумышленников, изготовил для второго – гражданина иностранного государства – фиктивный трудовой договор и составил не соответствующее действительности уведомление о его пребывании по адресу, где фактически тот проживать не намеревался. Документы послужили основанием для незаконного пребывания иностранца на территории Российской Федерации», – сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры.

Кроме того, этот иностранец подыскал двух других иностранных граждан, желающих пребывать на территории Российской Федерации, но не имеющих для этого законных оснований. Для них также были изготовлены аналогичные фиктивные документы для незаконной постановки на миграционный учет.

Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Форпост

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