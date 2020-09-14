Жидкость из выгребных ям попала в систему водоснабжения Симферополя

фото © Новости Крыма

Содержимое выгребных ям попало в систему водоснабжения крымской столицы на улице Чонгарской.

Об этом сегодня на совещании о ситуации с водоснабжением Симферополя заявил генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«На нашем водоводе люди построили всевозможные жилые строения. Участок улицы вообще не канализован. Все там – на выгребных ямах. Естественно, нарушили целостность водовода нашего. По получении сигнала мы тут же отключили подачу воды. У людей из крана продолжала бежать жидкость, но в данном случае уже не моя, а из выгребных ям», – рассказал Баженов.

Гендиректор «Воды Крыма» уточнил, что проблема будет устранена до конца сегодняшнего дня. «Мы в тот же день отключили. Сегодня выезжают все службы: гидро, поисковики со всей аппаратурой. Конечно, мы эту точку найдем, устраним. Труба есть, уже бухту туда вывезли. Но такая уникальная ситуация произошла, которой никогда в жизни в нашей практике не было, когда при нарушении целостности водовода туда засосало нечистоты, – сказал Баженов. – До конца дня все сделаем».

Он также добавил, что незаконное расположение объектов на сетях водоснабжения – серьезная проблема для Симферополя. «104 объекта только крупных мы установили с самого начала, на водоводах находится жилье и прочие объекты», – отметил Баженов.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести повторную ревизию сетей и незаконных объектов на них. «Планово совместно с администрацией отрабатывайте механизм, как вы будете это делать, в какой очередности, кладите это все на бумагу и дальше будем действовать. Так или иначе в результате этой ситуации, этого ЧС, ревизию еще раз повторную сделать», – сказал Аксенов.

Ранее Баженов сообщил,что лаборатория «Воды Крыма» будет брать пробы воды в домах жителей Симферополя и проверять ее качество.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе в многоэтажке из кранов пошла синяя вода. В Симферополе, где с 7 сентября действует жесткий режим ограничения подачи воды, в одном из мноквартирных домов на улице Крымских партизан из кранов потекла голубая вода.

Муниципалитеты Севастополя получат миллионы на благоустройство. Каждому муниципальному образованию выделят по потребностям.

Власти рассказали о готовности Крыма к отопительному сезону. Готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону находится на уровне 98%, сообщил министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев.

Банщики Севастополя заждались перемен. Вопрос восстановления местной достопримечательности пообещал рассмотреть глава региона.