Закрутят гайки? в Севастополе анонсировали новые решения по COVID-19

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Эпидемиологическая обстановка, связанная с заболеваемостью COVID-19 в Севастополе, остается напряженной, признали власти города на аппаратном совещании у губернатора.

«За неделю заболело 78 против 60 человек на прошлой неделе, у нас идет стабильная динамика на увеличение числа случаев. Коэффициент распространения составляет 3,25», - сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

По его данным, в инфекционной больнице города на утро 14 сентября находятся 212 человек, из них 38 детей и 56 людей старше 65 лет, 5 человек в отделении интенсивной терапии, в горбольнице №9 – 166 пациентов, из них 34 старше 65 лет, 12 – в отделении интенсивной терапии.

В городе всего 87 свободных коек для потенциальных инфекционных больных, это 39% от общего коечного фонда. В целом заболеваемость в городе составляет 31 человек на 100 тысяч населения.

Врио губернатора города Михаил Развожаев поручил собрать внеочередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду, 16 сентября.

«Надо обсудить, как дальше будем двигаться», - заявил он.

Ранее в соцсетях активно обсуждалась информация о том, что после выборов губернатора Севастополь снова закроют блокпостами, а для жителей ужесточат «антиковидные» меры. Однако Развожаев называл это слухами и заявлял, что система здравоохранения «совершенно спокойно» справится с потоком заболевающих.

«Никаких ограничений, никаких закрытий мы не предполагаем делать, тем более в сентябре или октябре, когда туристический сезон идет на спад», - говорил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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