За неделю в Крыму произошло 60 пожаров

За прошедшую неделю спасатели потушили 60 пожаров, из них 43 –возгорания сухой растительности, не причинившие ущерб жизни и здоровью граждан и три лесных пожара.

Также за семь дней произошло девять ЧП на воде, в которых спасено 10 человек.

В горно-лесной зоне республики в ходе трех поисково-спасательных операций спасено шесть человек, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Саперы нашли под Керчью несколько сотен бомб общим весом 15 тонн. В Ленинском районе саперы нашли 138 взрывоопасных предметов времен ВОВ, общий вес которых составил более 15 тонн, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Туристов в Крыму просят прекратить «недооценивать особенности крымских пещер». В Крыму туристы и спелеологи-любители часто отправляются в малоизученные пещеры, не имея при этом представления о возможных рисках.

В Крыму пропала жительница Челябинска. В Крыму пропала жительница Южного Урала.

В Евпатории сгорело кафе. Кафе «Марио» сгорело в Евпатории. Пожар произошел накануне ночью, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.