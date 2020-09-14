Происшествия
За неделю в Крыму произошло 60 пожаров
За прошедшую неделю спасатели потушили 60 пожаров, из них 43 –возгорания сухой растительности, не причинившие ущерб жизни и здоровью граждан и три лесных пожара.
Также за семь дней произошло девять ЧП на воде, в которых спасено 10 человек.
В горно-лесной зоне республики в ходе трех поисково-спасательных операций спасено шесть человек, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Саперы нашли под Керчью несколько сотен бомб общим весом 15 тонн. В Ленинском районе саперы нашли 138 взрывоопасных предметов времен ВОВ, общий вес которых составил более 15 тонн, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Туристов в Крыму просят прекратить «недооценивать особенности крымских пещер». В Крыму туристы и спелеологи-любители часто отправляются в малоизученные пещеры, не имея при этом представления о возможных рисках.
В Крыму пропала жительница Челябинска. В Крыму пропала жительница Южного Урала.
В Евпатории сгорело кафе. Кафе «Марио» сгорело в Евпатории. Пожар произошел накануне ночью, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.
«Сенсация в Севастополе»: на выборах победил Развожаев
Подведены итоги губернаторских выборов в Севастополе. После обработки 100% протоколов, Михаил Развожаев набирает 85,72% голосов, сообщил Севастопольский избирком.
В Севастополе два десятка новых заражений коронавирусом
Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 18 человек в Севастополе за минувшие сутки.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди
Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк рассказал, когда запустят самолет, который будет сбивать осадки с крымского неба.
11 сентября
На пляже в Крыму произошел крупный обвал грунта
22 часа назад
Новая схема обмана российских туристов в Крыму: появились подробности
Не менее 11 российских семей пострадали от действий мошенников, продававших путевки на старую базу отдыха в Крыму.