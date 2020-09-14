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Власть

Явка на выборах в Севастополе оказалась минимальной

07:48 понедельник, 14 сентября 2020
Севастополь

Явка на выборы в Севастополе к вечеру третьего дня голосования составила 44,28%, сообщили журналистам в избиркоме. Это данные по состоянию на 18:00 часов 13 сентября.

Разбивка по районам следующая: в Гагаринском районе проголосовали 32,95% избирателей, в Ленинском – 44,77%, в Балаклавском – 47,98%, в Нахимовском – 56,25%. Всего к 18:00 в выборах губернатора приняли участие более 144,8 тысячи человек из 327 тысяч избирателей, зарегистрированных в Севастополе.

Явка в 2020 году даже превысила явку на предыдущих выборах губернатора Севастополя. В 2017 году свой голос за кандидатов отдали 34,2% избирателей, победил тогда Дмитрий Овсянников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Выборы в Севастополе: за избирателями гоняются по всему Крыму. В Севастополе начался третий, итоговый, день голосования. Напомним, в городе выбирают губернатора, проходят добвыборы в Законодательное собрание и муниципальные советы.

Киев призвал страны не признавать результаты выборов в Севастополе. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением выборов губернатора в Севастополе и довыборов в городской совет Симферополя и Госсовет РК.

Явка на выборах в Севастополе в первый день составила всего 18 процентов. В Севастополе подвели итоги первого из трех дней голосования на выборах-2020.

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