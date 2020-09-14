Власть
Явка на выборах в Севастополе оказалась минимальной
Явка на выборы в Севастополе к вечеру третьего дня голосования составила 44,28%, сообщили журналистам в избиркоме. Это данные по состоянию на 18:00 часов 13 сентября.
Разбивка по районам следующая: в Гагаринском районе проголосовали 32,95% избирателей, в Ленинском – 44,77%, в Балаклавском – 47,98%, в Нахимовском – 56,25%. Всего к 18:00 в выборах губернатора приняли участие более 144,8 тысячи человек из 327 тысяч избирателей, зарегистрированных в Севастополе.
Явка в 2020 году даже превысила явку на предыдущих выборах губернатора Севастополя. В 2017 году свой голос за кандидатов отдали 34,2% избирателей, победил тогда Дмитрий Овсянников.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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