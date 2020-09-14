Водный кризис
Развитие сюжета: Ситуация критическая: власти рассказали об обмелении водохранилищ Крыма ● Жидкость из выгребных ям попала в систему водоснабжения Симферополя ● В Украине ответили на заявление Захаровой о «водной блокаде Крыма» ● В Симферополе в многоэтажке из кранов пошла синяя вода ● Напоить Симферополь любой ценой: власти отбирают воду у крымчан
Власти Крыма рассказали, когда будут вызывать дожди при помощи самолета
фото © Новости Крыма
Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк в эфире ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым 24» рассказал, когда запустят самолет, который будет вызывать осадки на полуострове.
«Как только будут видны в небе облака, которые несут осадки над Белогорским, Симферопольским и Бахчисарайском районам. Как только будут такие облака, мы обязательно вызываем самолет. Надеемся, что данная услуга принесет нам положительные результаты», – сказал Гоцанюк.
Самолет Ан-26Б «Циклон» будет вызывать осадки над Симферопольским, Белогорским и Бахчисарайским районом. При обнаружении грозового фронта самолет с помощью пиропатронов с йодистым серебром воздействует на облака, что вызывает кристаллизацию влаги, и через час идет дождь.
Центральная аэрологическая обсерватория из структуры Росгидрометцентра, которая была единственной, кто подал заявку на участие в тендере, теперь может заключить контракт на проведение эксперимента по вызову осадков для Крыма. Ожидаемое окончание работ – 15 декабря.
Конкурс на экспериментальные авиаработы по искусственному вызову осадков объявили власти полуострова 4 августа. Максимальная сумма контракта указана на уровне 25,4 млн рублей.
Напомним, в июне Аксенов заявил, что договорился с Росгидрометом о направлении на Крымский полуостров самолета, который создан «специально для увеличения осадков».
2 сентября в правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.
Глава Государственного комитета мелиорации и водного хозяйства Крыма Игорь Вайль 2 сентября рассказал, сколько осталось воды водохранилищах, которые снабжают Симферополь.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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