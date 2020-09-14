В Симферополе все выходные искали сбежавшую домашнюю лису

Необычный домашний питомец — лисичка по имени Лила — сбежала в Симферополе на улице Гурзуфской.

Об этом на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала хозяйка животного.

— Окрас рыжий, лапки и хвост темные, небольшая. Она очень пуглива и не агрессивна, привита от бешенства. Ее можно приманить едой (мясом или сухим кормом), тогда она возможно подойдет, — написала хозяйка с призывом сообщить любую информацию о местонахождении любимого питомца.

К концу выходных лисичка уже была дома. «Следили за новостями, держали за вас кулачки», — поделились в комментариях пользователи соцсети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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