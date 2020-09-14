В Севастополе запретили посещать леса до 24 сентября

В Севастополе до 24 сентября объявлен особый противопожарный режим, в связи с чем вводится запрет на посещение лесов.

Об этом сообщили в Севприроднадзоре.

«Запрещается посещение лесов и общедоступных мест отдыха, любые работы с открытым огнем: приготовление пищи, проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание мусора, выжигание травы и запуск пиротехнических изделий. Также закрыты некоторые участки для любительской и спортивной охоты», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала года севастопольские лесные пожарные ликвидировали 28 возгораний на площади больше 4 га, при этом первый пожар зафиксирован уже в январе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В лесах Севастополя до сентября запретили охоту. До 4 сентября на территории Севастополя введен особый противопожарный режим, который устанавливает дополнительные ограничения, в том числе запрет на любительскую и спортивную охоту.