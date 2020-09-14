Власть
В Севастополе запретили посещать леса до 24 сентября
В Севастополе до 24 сентября объявлен особый противопожарный режим, в связи с чем вводится запрет на посещение лесов.
Об этом сообщили в Севприроднадзоре.
«Запрещается посещение лесов и общедоступных мест отдыха, любые работы с открытым огнем: приготовление пищи, проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание мусора, выжигание травы и запуск пиротехнических изделий. Также закрыты некоторые участки для любительской и спортивной охоты», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, с начала года севастопольские лесные пожарные ликвидировали 28 возгораний на площади больше 4 га, при этом первый пожар зафиксирован уже в январе.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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