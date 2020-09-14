В Севастополе упал летательный аппарат

Следкомитет проводит проверку по факту падения спортсмена на чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации в Крыму.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Проводится процессуальная проверка по факту падения летательного аппарата и травмирования пилота в ходе проведения спортивных соревнований, – говорится в сообщении. – Установлено, что 13 сентября текущего года в окрестностях аэродрома Юхарина балка в Севастополе спортсмен из Санкт-Петербурга потерял управление летательным аппаратом, что привело к падению».

Сотрудники СК проводят проверку на предмет наличия в действиях лиц нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

Чемпионат проводится с 8 по 15 сентября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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