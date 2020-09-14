В Севастополе появились листовки против отпугивания птиц

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В центре Севастополя появились листовки против отпугивания птиц. Листовки появились на остановках общественного транспорта.

В тексте листовок написано: «С Приморского бульвара прогонят птиц. А из города надо всех залетных (пришлых) чиновников. Пора прекратить это варварство. Изуродовали: 1. Парк Победы, 2. Исторический бульвар, 3. Б. Морскую и площади. На очереди у них – проспект Нахимова. Нам здесь жить, а залетные чинуши «срубят» бабла и по «хазам» разлетятся».

Листовки появились после того, как власти Севастополя установили на Приморском бульваре акустические отпугиватели с имитацией звуков хищных птиц. Системы периодически транслируют резкие звуки, в основном в первой половине дня.

Местные экологи раскритиковали идею с отпугивателями. По мнению биологов, птиц могут отпугнуть хищники, которых они знают, а на Приморском бульваре таких хищников не водится. Кроме того, условные и безусловные рефлексы должны сочетаться и подкрепляться, в идее с отпугивателями это отсутствует. В местных СМИ также раскритиковали установку отпугивателей.

Поведение птиц после установки отпугивателей изменилось незначительно, они перестали реагировать на сигналы вскоре после установки динамиков.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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