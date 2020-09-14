В Севастополе два десятка новых заражений коронавирусом

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Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 18 человек в Севастополе за минувшие сутки.

Об этом сообщили пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 14 сентября зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 10 до 82 лет, в том числе 17 местных жителей и один привозной случай. Еще два человека выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 656 человек. В настоящий момент в стационарах находятся 139 человек. Выздоровели 466 человек, 20 человек умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 212 человек, в городской больнице №9 – 166. Под наблюдением по месту жительства – 339 человек.

В Крыму за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения. Всего в республике зарегистрирован 3 301 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 084 человека, из них восемь за последние сутки. С начала пандемии скончалось 42 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Крыму 75 новых заражений коронавирусом за сутки. За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 75 случаев коронавирусной инфекции.

В России началась вторая волна пандемии СOVID-19. С 4 сентября в России ежедневно выявляют более 5 тыс. заразившихся коронавирусом, констатирует РБК.

В Севастополе сообщают о резком росте новых заражений коронавирусом. В Севастополе лабораторно подтверждены 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.